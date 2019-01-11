“مجاهد” يستعرض مؤهلات الجهة والجانب الاسباني يعبر عن استعداده لخلق وحدات صناعية

قام ابراهيم مجاهد بعقد سلسلة من اللقاءات مع الاتحاد العام للمقاولات الصغرى والمتوسطة بجهة كتالونيا الإسبانية PIMEC حيث تم استعراض المؤهلات التي تزخر بها جهة بني ملال ومواكبة الجهة للمستثمرين بقطب الصناعات الغذائية ومشروع المنطقة الصناعية لخريبكة حيث عبر الجانب الإسباني عن استعداده لعقد اجتماع خاص للجنة المكلفة بالاستثمار والتعاون الدولي لدراسة العرض المقدم من طرف جهة بني ملال لمواكبة المستثمرين الإسبان لخلق وحداتهم الصناعية بالجهة.

و عقد مجاهد لقاء عمل مع الرئيس المدير العام لشركة Catalla الإسبانية العملاقة المتخصصة في تحويل وتصدير الخضر والفواكه وكدا شركة NUFRI المتخصصة في تحويل المنتجات الغذائية والصناعة الغدائية والتي تصدر منتجاتها إلى كل قارات العالم. وقد عبرت الشركتان عن استعدادهما للقيام بزيارة عمل للجهة خلال الأسابيع القادمة للاطلاع عن قرب على مؤهلات الجهة وعقد شراكات لتنفيذ مشاريع استثمارية كبيرة بالجهة.

كما شكلت اللقاءات مناسبة عرف من خلالها الرئيس بالمنطقة اللوجستيكية لقطب الصناعات الغذائية وما يمكن أن توفره من امكانيات تشغيلية هائلة للجهة و من عائدات مالية للقطاع الفلاحي .

وفي المجال الصحي المواكبة مشاريع الجهة لتأهيل القطاع الصحي عقد السيد الرئيس سلسلة من الاجتماعات مع السيد رئيس تجمع مهني قطاع الصحة لجهة كتالونيا وكدا مدير مستشفى الاطفال سان خوان دي ديو والدي يعتبر من أكثر المستشفيات عالميا وكدا مدير مستشفى البحر للتخصصات ببرشلونة وقد عبر الطرف الإسباني عن استعداده لعقد شراكة مع مجلس الجهة من أجل مواكبة القطاع الصحي و احذات مصلحة دولية وفق المواصفات الإسبانية بالجهة .

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