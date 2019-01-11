“جميل وصلب”.. ترامب نشر صورة لقسم من جداره الحدودي مع المكسيك

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لقسم جديد من الجدار الحدودي مع المكسيك، ورد بذلك على منتقدي فكرته لبناء الجدار العازل وكيفية تحقيقها.

واتهم ترامب في تغريدة نشرها اليوم الجمعة في “تويتر” وسائل الإعلام التي تنشر “أخبارا مزيفة”، بالكذب بأن إدارته لم تبن أي جدار جديد.

وأرفق التغريدة بصورة تظهر قسما جديدا حديديا من الجدار شيد منذ قليل، مؤكدا أنه “مضاد للتسلق وعال جدا وقوي وجميل”.

وأضاف ترامب أن “العديد من الأميال (للجدار) تم تحديثها ودخلت الخدمة”، مشيرا بذلك إلى أنه يفي بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية.

وتعهد ترامب في تغريدة أخرى بأنه سيحقق مشروع الجدار خلافا لـ”الإدارات السابقة التي لم تفعل ذلك أبدا”، وشدد على أهمية الجدار لضمان أمن الولايات المتحدة من خلال منع “المجرمين والعصابات الإجرامية وتجار البشر والمخدرات ومتاعب كثيرة أخرى” من التسلل داخل أراضي البلاد عبر الحدود المكسيكية.

وسبق أن أفادت قناة “إن بي سي” بأن خبراء من وزارة الأمن الداخلي استنتجوا أن نماذج الهياكل التي يفترض أن تكون جزءا من الجدار ليست متينة بما يكفي إذ يمكن قطعها بمنشار المعادن.

وكان ترامب قد أعلن أن الجدار الحدودي سيتم بناؤه من الحديد وليس الأسمنت، كما كان مخططا في البداية بغية خفض كلفة تشييده.

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