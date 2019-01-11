الدريوش… الطفلة إخلاص تختفي في ظروف غامضة

هبة بريس : وجدة

علمت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بسرية ميضار بإختفاء الطفلة إخلاص البوجديني ذي الثلاث سنوات في ظروف غامضة بالقرب من منزل أسرتها منذ يوم السبت 05 دجنبر الجاري الكائن بدوار إكردوعن بجماعة أزلاف بإقليم الدريوش، واستنفرت عناصرها وأطقمها للبحث عن الطفلة المختفية.

و حركت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي مستعينة خلال حملاتها التمشيطية بالجبال والدواوير المجاروة لمنزل أسرة الطفلة، بالكلاب المدربة، وتقنيات فنية تم استقدامها من القيادة الجهوية للدرك الملكي بالناظور.

وعن ظروف اختفاء ابنته إخلاص، أوضح محمد كمال لموقع هبة بريس، أنها كانت تلعب قرب المنزل عصر السبت الماضي، بعد ذلك سمعت والدتها تسأل عنها، وترسل أختها للبحث عن مكان تواجدها، فقد اعتادت اللعب قرب باب المنزل .

ومن جهة أخرى، عقدت إطارات جمعوية وحقوقية بمدينة ميضار، لقاءات موسعة مع السلطات المحلية وباقي المصالح المختصة، قصد تكثيف حملات البحث، والقيام بجميع الإجراءات الممكنة للاهتداء لمكان الطفلة المختفية، وتوبعت قضيتها من لدن الشأن العام المحلي والوطني ، كما لقيت مساندة واسعة ومساعدة كبيرة في البحث عنها من لدن الساكنة والدرك الملكي.

كما خصص أحد الأشخاص من الجالية المغربية بالخارج مبلغا ماليا لمن يعثر على الطفلة المختفية “إخلاص”، حيث اوقفت عناصر سرية مركز الدرك الملكي بجماعة أزلاف، إقليم الدريوش، اليوم الجمعة 11 يناير الجاري، ثلاثة أشخاص يشتبه في ابتزازهم لأسرة الطفلة المختفية .



الموقوفين الثلاثة، تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعدما قاموا بابتزاز أسرة الطفلة “إخلاص” وطالبوا منها هدية مالية مقابل الكشف عن مكان تواجد إبنتها ولا علاقة لهم بالاختطاف بل النصب والاحتيال والابتزاز.

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