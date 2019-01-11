مؤشر الديموقراطية ..اسرائيل اولا والمغرب ثـالثا ( ترتيب )

هبة بريس ـ الرباط

جاءت الدول العربية بمؤشر الديموقراطية في صفوف متأخرة حسب مؤشر اعدته “إيكونوميست إنتيليجنس” البريطانية، التابعة لمجموعة إيكونوميست التي تصدر عنها المجلة الشهيرة.

وحلت تونس في المرتبة الأولى عربيا والـ “63” عالميا على المؤشر لعام 2018 المنقضي؛ تلاها المغرب في المرتبة 100، بينما حلت سوريا في المرتبة 166، سبقتها في المرتبة قبل الأخيرة عربيا المملكة العربية السعودية بواقع 159 عالميا.

الجديد في المؤشر هو أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حلت الأولى بلا منازع في منطقة الشرق الأوسط، بواقع 30 على الترتيب العالمي، أي قبل تونس الأولى عربيا بـ33 مرتبة.

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