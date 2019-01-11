أخيرًا: كندا تمنح رهف القنون حق اللجوء السياسي

هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، اليوم، الجمعة، إن بلاده قرّرت منح الفتاة السعوديّة، رهف محمّد القنون (18 عامًا)، اللجوء السياسي.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بمطار بانكوك في تايلند، لـ”رويترز”، إن الفتاة السعودية التي فرت من أسرتها غادرت تايلاند مساء اليوم الجمعة على رحلة متجهة إلى كوريا الجنوبية.

وأضاف المسؤول أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الكورية أقلت القنون إلى سول، قبل منتصف الليل بقليل (بالتوقيت المحلي).

ومن المقرر أن تستقل رهف طائرة من مطار أنتشيون في سول متجهة إلى كندا.

ويذكر أن القنون وصلت إلى بانكوك من الكويت في وقت متأخر من يوم السبت الماضي، لكن السلطات التايلاندية رفضت دخولها وصادرت جواز سفرها.

وبعد أن ناشدت القنون مساعدتها عبر “تويتر” من غرفتها في فندق بالمطار، سمح لها بالبقاء بشكل مؤقت في تايلاند تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.