طنجة..مسيرة احتجاجية لـ “CDT” بالسيارات(صور)

وصلت الى مدينة طنجة، زوال اليوم الجمعة 11 يناير ، مسيرة احتجاجية بالسيارات نظمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” CDT” ، احتجاجا على ما أسمته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي”.

و شارك في المسيرة التي حطت بمدينة طنجة المئات من الكونفدراليين من كل مدن المملكة، حيث تجمع المشاركون بساحة الأمم بطنجة لقراءة البيان الختامي.

وحسب بيان لكونفدرالية ، فإن هذه الوقفة تأتي احتجاجا، على الوضع الاجتماعي المأزوم، والمتسم بتعطيل مؤسسة التفاوض الجماعي الثلاثي الأطراف” منددة، بـ”غياب الإرادة السياسة لدى الحكومة لإجراء حوار اجتماعي مسؤول منتج ومنصف لعموم الأجراء”.

وأكدت الكونفدرالية، في هذا الصدد، أن الحكومة المغربية مستمرة في تنفيذ السياسات العمومية اللاشعبية واللاديموقراطية، التي تهدف إلى ضرب القدرة الشرائية لكافة المواطنين والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية، وهو ما جسده بوضوح قانون مالية 2019، الأمر الذي استدعى تنظيم هذه المسيرة.

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