دعوة “نتنياهو” لحضور مؤتمر دولي ضد إيران يحضره المغرب

هبة بريس ـ الرباط

قالت وسائل اعلام عربية إن القناة العاشرة الإسرائيلية اوردت تقريرا مفاده أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمت دعوته إلى مؤتمر دولي ضد إيران”.

وكشفت ذات القناة ـ حسب ذات المصادر ـ أنه وبجانب رئيس الحكومة “سيحضر عدد من وزراء الخارجية العرب، لكنه لم يقرر بعد فيما إذا كان سيشارك ام لا “.

واشارت ذات المصادر ان ” المراسل السياسي للقناة اقر ” أن “الدعوة الموجهة إلى نتنياهو وصلته من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قبل أسبوعين، ومن بين المدعوين وزراء الخارجية من عشرات الدول على مستوى العالم، ومن بينها: مصر والأردن والسعودية والبحرين والمغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأشار إلى أن “المؤتمر سوف ينعقد بين يومي 13-14 من فبراير القادم، في العاصمة البولندية وارسو، لكن نتنياهو لم يقرر بعد المشاركة أم لا، كما أكد ذلك مسئول إسرائيلي كبير للقناة فضل عدم الكشف عن اسمه”.

وقالت القناة إن “المؤتمر سيركز على استقرار الشرق الأوسط لتحقيق السلام والأمن الإقليمي، بحيث لا تصبح إيران الطرف الأكثر تشويشا على الاستقرار في المنطقة، كما سيبحث الوزراء مسائل مكافحة الإرهاب وتطوير الصواريخ والتهديدات الأمنية التي تقوم بها بعض المجموعات المسلحة المختلفة في المنطقة”.

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