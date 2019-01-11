وجدة.. مقتل عشريني في حادث سير مروع

هبة بريس : وجدة

عرفت مدينة وجدة ليلة الإثنين / الثلاثاء 7و8 يناير الجاري حادثة سير مميتة على مستوى الطريق المدارية الجرف الأخضر في اتجاه مدارة مرجان، أدت إلى مقتل شاب عشريني (م.ن) بعدما قضى ليلة وحيدا يلفظ أنفاسه الأخيرة مدرجا بدمائه فيما لاذ السائق بالفرار ، حيث وجده مواطنون صباح اليوم الموالي للحادث لتقوم سيارة الإسعاف بنقله لمستودع الأموات للمستشفى الجهوي الفارابي.

وبعد التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية بوجدة ، وحسب مصادر جد مطلعة فقد ألقت القبض على رجل سلطة لمدينة تويسيت (إقليم جرادة) الذي يتابع في حالة إعتقال إحتياطي في إنتظار قرار النيابة العامة حيث دهسه بسيارة المصلحة ولاذ بالفرار قبل أن يصيبها العطب على بعد مسافات من الحادثة ، خصوصا وأنه لم يقم بالتبليغ عن الحادثة حسب ما ينص عليه الفصل 431 من مجموعة القانون الجنائي.

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