تعليمات أمنية صارمة بالبيضاء و حملة ضخمة ضد “الرداجات النارية” المشبوهة

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن عناصر الأمن المروري بعدد من نقاط العاصمة الاقتصادية للمملكة قد تلقت تعليمات صارمة للتعامل بحزم مع أصحاب الدراجات النارية المشبوهة و التي يوجد أصحابها في تناف جزئي أو كلي مع القانون.

التعليمات وفق المصدر ذاته تفيد بأنه يتعين على رجال الأمن بعدد من نقاط المراقبة التعامل بصرامة مع أصحاب الدراجات النارية المشبوهة التي يخالف أصحابها القانون سواءا بعدم ارتداء خودة الرأس الواقية أو سواءا بعدم التوفر على الأوراق القانونية السليمة و أبرزها شهادة التأمين خاصة مع بداية السنة الجديدة.

و موازاة مع هاته التعليمات ، شنت مصالح الأمن بعدد من نقاط البيضاء حملة ضخمة نتج عنها توقيف مجموعة من الدراجات النارية و مصادرتها بسبب مخالفتها للقوانين و إيداعها بالمحاجز الجماعية في انتظار تسوية أصحابها وضعيتهم القانونية و تأدية ما بذمتهم من غرامات.