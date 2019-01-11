الامن باكادير يحجز مخدرات وكوكايين ويعتقل المروجين

احمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير بناءً على معلومات دقيقة وفرتها فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني التابعة لنفس المصلحة، مساء أمس الخميس 10 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة والإتجار في المخدرات الصلبة ومخدر الشيرا.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، وهو من ذوي السوابق القضائية، على مستوى حي السلام بمدينة أكادير، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت داخل مسكنه عن حجز كميات من مخدر الشيرا مقدراها 8 كيلوغرامات، و15 غراما من مخدر الكوكايين معد للترويج، بالإضافة إلى مبالغ مالية وحوالات بنكية، وميزانين الكترونيين.

كما مكنت عمليات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف اثنين من زبناء المروج الموقوف، متلبسين باقتناء المخدرات، وشخص ثالث يشتبه في صلته بالمعني بالأمر، حيث تم الاحتفاظ بالجميع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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