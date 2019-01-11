المعارضة تعمق أزمة مجلس مدينة الدار البيضاء و تقض مضجع العماري

هبة بريس – الدار البيضاء

يعيش مجلس مدينة الدار البيضاء الذي يوجد على رأسه عبد العزيز العماري المنتمي لحزب العدالة و التنمية لحظات عصيبة في ظل اشتداد الأزمات و تواليها في عدد من القطاعات مما أفقد منتخبي الحزب بالعاصمة الاقتصادية شعبيتهم و جعلهم في صراع مباشر مع الناخبين الذين أوصلوهم لمركز القرار.

و تأزمت وضعية أعضاء مجلس المدينة بعد أن ضيقت فرق المعارضة الخناق على فريق العماري المسير لمجلس أكبر مدن المملكة ، حيث وجه العديد من الأعضاء من فرق المعارضة رسائل شديدة اللهجة للمكتب المسير يدعونه من خلالها للالتزام بوعودهم و الوفاء بما قدموه في برنامجهم الانتخابي.

و شكلت قطاعات كالنظافة و النقل الحضري و تدبير عدد من المنشأت و المرافق الحيوية بالمدينة النقطة التي أفاضت الكأس و أخرجت المعارضة من صمتها لتطالب مجلس العماري باتخاد قرارات حاسمة و مستعجلة قبل فوات الأوان خاصة في ظل الاحتقان الذي بات يعيش على إيقاعه الشارع البيضاوي.

و ليست تحركات المعارضة وحدها من قضت مضجع العماري و مجلسه في الأونة الأخيرة ، حيث كان لقرار الاقتطاعات من الأجور التي شهدتها رواتب موظفي جماعة الدار البيضاء و الذين يفوق عددهم الألف قد زادت من حدة الوضع بعد أن طالب عدد من الموظفين بمحاسبة مجلس العماري على عدد من القرارات غير الشعبية التي اتخدها في حق المدينة و أبنائها.

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