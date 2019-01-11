برلماني بحزب المصباح ينقل تجربة البرلمان الجامعي لكلية سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

استعداد لإنجاح محطة الأسبوع العلمي الثقافي الأول بالمغرب حول المالية العمومية ورهانات العدالة الاجتماعية بقلب كلية الحقوق بسطات، ترأس حسن حارس النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بالإقليم لقاء مباشرا حضره كل أستاذ المالية العامة الدكتور محمد بوجنون ونائب العميد الدكتور عبد الحفيظ اليونسي وعدد كبير من طلبة وطالبات مسالك الماستر بالكلية تمحورت أهم نقاطه حول تقنيات المناقشة البرلمانية لقانون المالية الحالي.

وخلال كلمته أكد حسن الحارس على أهمية هذا اللقاء، مستعرضا في الوقت ذاته الأسس الدستورية لمشروع قانون المالية2019 وكذا أهم الخطوات التي يمر منها بدءا من التقديم وحتى المصادقة وكذا التعريف بالجهات المتدخلة في إعداده، على اعتبار ان المالية العامة فرع من فروع القانون العام، كونها العلم الذي يعنى بدراسة القواعد المنظمة للنشاط المالي للدولة والهيئات العامة للحصول على الأموال اللازمة لإنفاقها في سبيل إشباع الحاجات العامة وذلك بتنظيم النفقات العامة والإيرادات العامة تنظيما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تهدف لها الدولة.

ومن جهته أشار نائب عميد كلية الحقوق بسطات الدكتور عبد الحفيظ اليونسي نائب عميد الكلية٬ إلى آن هذا اللقاء يعكس الإرادة الصادقة للكلية في الانفتاح على مختلف الفاعلين، من أجل تمكين الطلبة الباحثين من فرصة الاحتكاك بالممارسين والاطلاع على رق وآليات اشتغالهم، مبرزا أهميته القصوى في التحضير لإحداث البرلمان الجامعي كنواة جامعية الأولى من نوعها في تاريخ الجامعات المغربية والتي سيتم اطلاق أيامها خلال الأسبوع العلمي والثقافي للمالية العمومية والذي ستحتضنه كلية الحقوق بسطات أواخر شهر فبراير وبداية شهر مارس المقبل.

الدكتور محمد بوجنون أستاذ المالية العامة والقانون الدستوري بكلية الحقوق بسطات، ومن أبرز مهندسي الأسبوع الثقافي العلمي حول المالية العامة بالمغرب المزمع تنظيمه بسطات، أكد على أهمية الحدث، مشددا على ضرورة تكاثف الجهود بين مختلف المتدخلين لإعطاء صورة جيدة وانطباع رائع هذا الحدث الفريد من نوعه في تاريخ الجامعة بالمغرب، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذا الملتقى العلمي الذي يندرج في إطار تشجيع الطلبة على البحث العلمي والقدرة على التواصل والاقناع والإشراك والعمل وفق مقاربة تشاركية، كما يعتبر محطة انطلاق للمضي قدما نحو تحقيق الأفضل خدمة للمنظومة والرفع من جودة التحصيل العلمي والتعريف بالكلية وتسويق منتوجها العلمي لإتاحة الفرصة لمرتفقيها للاندماج في سوق الشغل،مؤكداً أن الجامعة حريصة على دعم مثل هذه الأنشطة التي تروم الانفتاح على كافة الشركاء والفاعلين والخبراء في مجال التدبير المالي، والتعريف بالجامعة التي باتت تتبوأ المراتب الأولى على الصعيد الوطني.

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