إسرائيل تحذف دولة عربية من قائمة أعدائها

نُشر بتاريخ :  2019-01-11 - 15:26
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هبة بريس - وكالات

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، وقّع على مرسوم يقضي بشطب العراق من قائمة الدول المعادية لإسرائيل.

وطبقاً لموقع “I24News” فإن كحلون وقع مرسوما ينص على أن يتم التعامل مع العراق حتى 31 آذار/ مارس المقبل على أنه “ليس عدوا بالمعنى المطلوب ضمن الأمر التجاري”.

ويتيح هذا المرسوم إقامة تبادل تجاري بين إسرائيل والعراق.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلي تضم كلا من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية.

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