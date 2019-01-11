ميزانية المجلس البلدي لتارودانت تحت مجهر قضاة جطو

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ذكرت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” عن حلول لجنة تضم قضاة ينتمون للمجلس الجهوي للحسابات، في مهمة إفتحاص ميزانية الجماعة الترابية لمدينة تارودانت.

وأضافت مصادرنا، أن الزيارة كانت مفاجئة ، حيت انكب عمل القضاة على التدقيق في مجموعة من الملفات خصوصا المتعلق بشق الصفقات. وطالبوا بمدهم بملفات صفقات بعينها، وعلل ذات المصدر ذلك، بكون زيارة هذه اللجنة يأتي بعد عدة شكايات وتقارير إعلامية حول مدى قانونية هذه الصفقات.

وأشارت ذات المصادر، أن جماعة تارودانت عرفت استنفارا كبيرا بعد حلول اللجنة، ولوحظت حركية غير عادية بمكتب رئيس المجلس.

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