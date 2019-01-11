هبوط اضطراري لطائرة ركاب عمانية بمطار أتاتورك

هبة بريس - وكالات

هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية العمانية، اضطراريا مساء الخميس 10 يناير في مطار أتاتورك الدولي، بعد تشقق في زجاج قمرة القيادة.

وأفادت مصادر إعلامية، الجمعة، نقلا عن مسؤولين في مطار أتاتورك، أن قائد الطائرة العمانية وجه نداء طلب فيه الهبوط الإضطراري، عقب دخول المجال الجوي التركي.

وأوضح المسؤولون أن الطائرة كانت في رحلة من مسقط إلى مدينة مانشستر البريطانية وعلى متنها 124 راكبا.

وأضافوا أن 70 راكبا غادوا صباح اليوم مطار أتاتورك بطائرة شركة نقل أخرى إلى بريطانيا.

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