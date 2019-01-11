زايو.. أخنوش يعطي إنطلاقة أشغال محطة ضخ المياه من وادي ملوية

هبة بريس : وجدة

أعطى عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اليوم الجمعة 11 يناير الجاري بدوار واد المالك على نهر ملوية التابع لجماعة أولاد ستوت، بمعية الكاتب العام للوزارة محمد صديقي، وعامل إقليم الناظور علي خليل على انطلاقة مشروع إنجاز محطة لضخ المياه من وادي ملوية إلى القناة الرئيسية بالضفة اليسرى.

يروم مشروع هذه المحطة من ضخ المياه من نهر ملوية إلى القناة الرئيسية بواد المالك التابعة ترابيا لجماعة أولاد ستوت ويتكون من بناء حاجز ومأخذ لتحويل مياه ملوية الى محطة الضخ بصبيب يقدر ب1،5 متر مكعب في الثانية على علو يناهز 90 متر، بتكلفة مالية قدرها 100 مليون درهم و سيغطي هذا المشروع بمساحة 29.500 هكتار وتنتهي أشغال لغاية 2020.

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