“بيجيدية” تقصف ماء العينين:”فرق بين أن تمارس حريتك بوضوح و بين أن تخدع الجميع”

هبة بريس - الرباط

قصفت رئيسة مقاطعة تابريكت سلا، البيجيدية كريمة بوتخيل، البرلمانية عن حزبها أمينة ماء العينين، بسبب صورها في العاصمة الفرنسية باريس دون حجاب، واعتراف هذه الأخيرة “الغير مباشر” بصحتها.

وقالت كريمة بوتخيل، في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”أردت أن أوضح أمرا استوجب التوضيح ،عندما تضامنت مع أختي أمينة ماء العينين حول ماراج من ادعاءات وقصص وصور فمن باب أن ماقيل فيه افتراء وكذب وفبركة وأما النقاش الذي اتابعه اليوم من بعض الإخوة أنه وإن صح مايقال فهو يدخل في نطاق “الحريات الخاصة” فمعذرة فعقلي ،ربما لقصره، لايستوعب هذا المستوى من القناعة والتفكير ،لذلك أريد أن أعبر عن رأيي وقناعتي، بغض النظر عن أبطاله وتفاصيله .”

لا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يقنعني أن الإلتزام بلباس له رمزيته ، تقول البيجيدية، وإن اختلفنا عن معاييره وأشكاله و التلاعب بلبسه هنا ونفضه نفضا هناك من أي شخص كان والأدهى أن يكون حاملا لمشروع إصلاحي يفترض فيه الوضوح في السر والعلانية والقوة في المبادئ والسلوك ،يدخل في خانة الحريات الخاصة.. بل هو ضرب في عمق معاني “الحريات الخاصة “.

وتابعت ذات المتحدثة قائلة:”فرق بين أن تمارس حريتك بوضوح وجرأة وبين أن تخدع الجميع بأن تتقاسم معهم المشترك علانية وتنفضه بعيدا عن أعينهم سرا.. لا أستطيع أن أقبل بهذا التجزيء للمبادئ وإن استدعى الأمر أن يتطابق رأيي مع ما يروجه الشيطان وليس الهيني فقط او غيره، فليس هؤلاء من يجعلونني أفصل قناعاتي على مقاسهم وأحرص أن أناقض مبادئي لأظهر اصطدامي معهم ،فهم لايهمونني ولاتهمني أفكارهم ولا قصصهم ، مايهمني هو التصالح مع ذاتي والإنسجام مع قناعاتي التي أعتبر شكلي تمظهرا من تمظهراتها .الإحساس بالأمان النفسي لايقبل الإزدواجية في السلوك والافكار.

ولا أخفيكم سرا يقشعر بدني لمجرد التفكير بأن هناك من يستطيع أن يدافع وبقوة على مبادئ إنسانية جامعة ويعتبر الخداع والتمويه حرية خاصة أو أمرا عاديا وهامشيا .. الكل يصنعه الجزء فإن فسد الجزء خرب الكل ” تقول بوتخيل

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