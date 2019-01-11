أمرابط يرفض تقديم الأعذار عقب تعادل النصر مع مضيفه الفيصلي

شفيق عنوري

رفض الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي، تقديم الأعذار، عقب تعادل فريقه مع مضيفه الفيصلي، برسم الجولة ال16 من دوري الأمير محمد بن سلمان.

وقال أمرابط في تصريح صحفي أعقب اللقاء: “إن التحكيم والغيابات التي عانى منها الفريق لا يمكن أن تكون عذرا للتعادل أمام الفيصلي”.

وأضاف أمرابط، أن النصر يمتلك بدائل في مستوى جيد، تمكنه من مواصلة تحقيق نتائج إيجابية.

وكان النصر في اتجاهه لتحقيق الفوز على حساب الفيصلي، قبل أن يدرك الأخير التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع، عن طريق ضربة جزاء.

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