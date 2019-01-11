فاجعة مريرت .. خلاف حاد وراء قتل الزوجة لزوجها رميا بالرصاص

ع محياوي- هبة بريس

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اهتزت جماعة تماسينت الواقعة ضواحي مريرت إقليم خنيفرة ، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها زوج على الفور بعد أن قامت زوجته بإطلاق رصاصة عليه داخل منزلهم من بندقية صيد حسب مصدر موثوق وخاص لهبة بريس.

وأكد المصدر ذاته، أن سبب الجريمة خلاف حاد وقع بين الزوجين ، الزوجة تبلغ من العمر 27 سنة، والضحية يعمل فلاح ويبلغ من العمر32 سنة ولديهم طفلين وقد مر على زواجهما 8 سنوات .

و فور إخبارهم بالحادث ، حلت على الفور مصالح الدرك الملكي بتعليمات النيابة العامة المختصة للقيام بالمتعين وتحرير محضر قانوني ، فيما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات بالمستشفى الاقليمي بخنيفرة قصد التشريح الطبي .

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