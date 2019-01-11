ألمانيا: نصف اللاجئين الأتراك حصلوا على حق اللجوء

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية،الجمعة، أن نصف اللاجئين الاتراك الذين قدموا اوراق لجوئهم للسلطات الألمانية منذ صيف عام 2016 حصلوا على حق اللجوء السياسي والحماية في الاراضي الألمانية.

جاء ذلك في رد احاطة للوزارة الألمانية لحزب (اليسار) الألماني الذي قدم هذه المعلومات للصحفيين دون ذكر أرقام عن أعداد اللاجئين الأتراك إلى الاراضي الألمانية مكتفيا بإعلان نسبة القبول.

وقالت نائبة رئيس الكتلة النيابية للحزب في البرلمان الألماني سيفيم داغديليم في تصريح إن تركيا “لا تعتبر بلدا امنا والوضع الأمني فيها بالنسبة للمعارضين والمثقفين يزداد سوءا”.

ووجهت ديغديليم انتقادات للحكومة الألمانية متهمة إياها بالتساهل مع الحكومة التركية على أصعدة “حقوق الإنسان وقمع الحريات لاسيما حرية الصحافة والتعبير عن الرأي”، وفقا لوكالة “كونا”.

يذكر أن السلطات الألمانية المختصة سجلت منذ محاولة الانقلاب الفاشل بتركيا في 15 يوليو 2016 ارتفاعا في وتيرة تقديم طلبات اللجوء من رعايا أتراك.

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