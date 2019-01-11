تونس تسجل عجزا تجاريا قياسيا خلال عام 2018

هبة بريس - وكالات

سجلت تونس عجزا تجاريا قياسيا خلال سنة 2018 ناهز 19,04 مليار دينار (6,4 مليار دولار)، مقابل 15,59 مليار دينار (5,2 مليار دولار)، خلال سنة 2017، مدفوعا بتأثير القطاع الطاقي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للاحصاء في تونس.

وكشف المعهد أن قيمة العجز التجاري لتونس ارتفعت رغم تحسن وتيرة الصادرات التونسية خلال سنة 2018، بنسبة 19,1 بالمائة، مقابل 18,1 بالمائة سنة 2017، لتبلغ زهاء 40,98 مليار دينار (حوالي 13,8 مليار دولار)، مقابل 34,42 مليار دينار (11,6 مليار دولار) سنة 2017.

وأضاف المصدر أن تونس سجلت عجزا في ميزانها التجاري، خلال سنة 2018، مع الصين بنحو 5,4 مليار دينار (1,8 مليار دولار)، وايطاليا بحوالي 2,8 مليار دينار (948 مليون دولار) و تركيا بنحو 2,3 مليار دينار (حوالي 780 مليون دولار).

وحقق الميزان التجاري لتونس، في المقابل فائضا مع فرنسا بنحو 3,4 مليارات دينار، وليبيا (1,17 مليار دينار)، وفق ذات البيانات.

وتراجع العجز التجاري خلال سنة 2018، دون احتساب قطاع الطاقة، الى 12,8 مليار دينار؛ علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع خلال سنة 2018، الى ما قدره 6,1 مليار دينار، تشكل 32,4 بالمائة من العجز الإجمالي، مقابل حوالي 4 مليارت دينار خلال سنة 2017.

وكشف المصدر نفسه ارتفاع صادرات تونس مع الاتحاد الاوروبي بنسبة 17,6 بالمائة، خلال سنة 2018، والتي مثلت زهاء 73,4 بالمائة من اجمالي الصادرات. ويعود ذلك أساسا، الى ارتفاع الصادرات مع اسبانيا (57,5 بالمائة) ومع المانيا (23,2 بالمائة) وفرنسا (14,2 بالمائة). وفي المقابل تراجعت صادرات تونس مع السويد بنسبة 34,9 بالمائة ومالطا بنسبة 17,2 بالمائة .

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