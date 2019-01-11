وزارة أمزازي تنفي وجود كتاب مدرسي يتضمن خريطة بدون فلسطين

هبة بريس

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل قاطع، وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها يتضمن خريطة بدون اسم فلسطين.

وأفادت الوزارة في بلاغ اليوم الجمعة ردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وكذا مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص كتاب مدرسي يتضمن خريطة لا تحتوي على اسم فلسطين.

وأكد البلاغ أنه تنويرا للرأي العام التعليمي والوطني فإن الوزارة “تنفي نفيا قاطعا وجود كتاب مدرسي مصادق عليه من طرفها تنطبق عليه هذه المواصفات”.

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