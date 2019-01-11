ملك الأردن يدعو عامل نظافة للقصر لمشاهدة مباراة كرة قدم معا

هبة بريس - وكالات

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عامل نظافة، إلى القصر الملكي في العاصمة عمان، لحضور مباراة المنتخب الأردني، الخميس، مع الفريق السوري، ضمن بطولة كأس آسيا لكرة القدم.

ونشرت صحيفة “الغد” الأردنية صورة للعامل خالد الشوملي وهو يتوسط العاهل الأردني وولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، وهم يتابعون المباراة، التي انتهت بفوز منتخب الأردن 2-0.

وكانت صورة للشوملي قد انتشرت على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتابع المباراة الأولى للمنتخب الأردني أمام أستراليا في بطولة كأس آسيا، من خلف زجاج أحد المقاهي.

وفاز الأردن في تلك المباراة على أستراليا 1-0، وتأهل منتخب “النشامى”، الخميس، إلى الدور الستة عشر من البطولة بعد فوزين متتالين.

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