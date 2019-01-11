أم البيضاء يعتقل “الرابور” احليوة

هبة بريس

أفاد مصدر مطلع، أن مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء، اعتقلت في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس، مغني الراب “إيهاب اقبال” المعروف ب”احليوة”.

وأكد ذات المصدر، أن المصالح الأمنية اعتقلت “احليوة” وسط صدمة واستغراب أصدقائه ومقربين منه، الذين أطلقوا هاشتاغ “احليوة فري”.

وربط ذات المصدر اعتقال احليوة بعملية اختراقه للبريد الالكتروني للمغنية سلمى رشيد قبل أيام، على اثر خلافة مع الرابور “البيغ” وسخرية هذا الأخير رفقة سلمى رشيد من “ايهاب”.

مصدر آخر، أكد أن التوقيف لا يتعلق بقضية اختراق “ايمايل” سلمى رشيد، مشيرا الى أن الأمر شخصي، وله علاقة بالحياة الخاصة ل”احليوة” وسهراته والممنوعات التي يتعطاها علنا .

هذا ويشار الى أن حربا شرسة قامت بين الرابور “البيغ” وعددا من مغنيي الراب الشباب، ومن ضمنهم “احليوة” بسبب أغنية البيغ الأخيرة التي حملت “كلاشات” قوية لهم.

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