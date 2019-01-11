سطات.. العثور على جثة شخص في ظروف غامضة في عز موجة القر

محمد منفلوطي_هبة بريس

تم العثور قبل قليل من صباح اليوم”الجمعة” على جثة شخص هامدة بوسط غابة بمحاداة الثانوية التأهيلية ابن عباد بمدينة سطات، تبين فيما بعد أنها تعود لبائع متجول يشتغل كخضار على ما يعتقد .

الجثة التي وجدت وسط الاعشاب والاشجار في وضعية تستوجب فتح تحقيق في الموضوع، خاصة في ظل موجة الصقيع التي ضربت بالمكان، اذ ان صاحبها كان يرتدي جلبابا وفوق ظهره تم رمي مجموعة من اوراق اللعب او ما تسمى بالكارطة لدى عموم المواطنين.

وقد ضرب طوق امني بمحيط المكان تشكل من مختلف الاجهزة الامنية والسلطات المحلية وافراد القوات المساعدة وعناصر الوقاية المدنية كما تم ابعاد العديد من الفضولين مع منع التصوير في وجه الجميع دون استثناء، فيما عملت عناصر الشرطة العلمية على فتح تحقيق واخذ عينات وصور للجثة في وضعيات مختلفة كما تم حجز العديد من الاشياء التي قد تفيد في مجريات البحث والتحقيق.

وبعد المعاينة الاولية تبين للمحققين ان جثة الهالك من المحتمل ان تعود لاحد الباعة الجائلين، اذ لوحظ انها تحمل بعض الخدوش على مستوى الأنف، كما تم حجز اوراق الكارطة التي كانت مرمية فوق جتثه بالاضافة الى قطع من بقايا الجرائد بهدف فك طلاميس هذه الواقعة، في الوقت الذي تكلفت فيه افراد المكتب الصحي البلدي بنقل الجثة صوب مستودع الاموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات حيث من المرجح ان يتم اخضاعها للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

بعض المصادر اكدت ل”هبة بريس” ان جثة الهالك تعود لاحد الباعة الجائلين المتخصصين في بيع الخضر كان يستعمل عربة يدوية للتنقل بين مختلف ازقة المدينة.

هذا ومن المنتظر ان تفتح عناصر الضابطة القضائية بالمدينة تحقيقا فوريا لفك لغز العثور على هذه الجثة التي وجدت في ظروف غامضة بمنطقة غابوية بوسط المدينة غير بعيد عن الملحقة الادارية الثانية قبالة ثانوية ابن عباد.

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