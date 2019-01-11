تنسيقية “أكال اوربا” تهدد بالدخول في “أشكال نضالية تصعيدية”

المحفوظ بيگلم – باريس

تستعد تنسيقية “أكال اوربا” التي تأسست حديثا بباريس، في الدخول في ما أسمته “أشكالا نضالية تصعيدية”، ضد السلطات المغربية، ما لم يتم التجاوب مع المطالب التي ترفعها التنسيقية على غرار المطالب التي ترفعها “تنسيقية أكال” داخل المغرب، والمنضمات والجمعيات المتعاطفة.

وكانت التنسيقية قد عقدت اجتماعها الاول بمقر “جمعية العمال المغاربيين بجانفيليي” ضاحية باريس، يوم الاحد 30 دجنبر 2018, الإجتماع حضره مجموعة من المواطنين المغاربة المهاجرين الى جانب ممثلي مجموعة من الفعاليات و الجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية ، و كان موضوعه ، حسب البيان الذي اصدرته التنسيقية تتوفر ”هبة بريس” على نسخة منه، “دراسة ومناقشة مشكل الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين من قبل الدولة التي تستخدم فيها ضهائر يرجع تاريخها الى الحقبة الاستعمارية، الى جانب معضلة ما يسمى (بمافيا العقار ) التي تستولي على عقارات وأملاك المواطنين و من بينهم املاك المهاجرين المغاربة بأساليب تدليسية وتزويرية مفضوحة”، وأضاف البيان أنه “تم تحديد يوم الأحد 13 يناير 2019 لتنظيم وقفة احتجاجية بالعاصمة الفرنسية باريس للتنديد بسياسة الاستيلاء على أراضي السكان الأصليين وبجرائم مافيا العقار والرعي الجائر عبر ربوع الوطن”.

عمر بنعليات الناشط الحقوقي منسق اللجنة التحضيرية لتنسيقية « اكال أوربا » صرح لـ”هبة بريس”، أن وقفة يوم الأحد المقبل في ساحة حقوق الانسان “trocadéro” بباريس لن تكون استعراضية ولا كرنفالية, إنما سوف تكون رسالة “شديدة اللهجة” الى من يهمه الامر في دواليب السلطات المغربية، مفادها: ان السيل قد بلغ الزبى، وصبر أهالي سوس والجنوب المغربي أهل الكرم والجود قد بدأ ينفد، وعلى الدولة تحمل مسؤولياتها، وليعلم ابناء المنطقة من المسؤولين الحكوميين الدين يلعبون ادوار ارانب السباق ان ساكنة سوس والحنوب المغربي فطنت للعبة وعليه تؤكد ان اراضيها وترواتها خط احمر ومقدس”. هذا ومن المنتظر ان تقام الوقفة الاحتجاجية المزمعة بباريس يوم الأحد المقبل 13 يناير 2019, تزامنا مع المسيرات التي ستشهدها كبريات مدن المغرب، في إطار الاحتجاجات نفسها.

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