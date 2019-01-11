گليميم : الأمن ينهي نشاط عصابة خطيرة روعت الساكنة

هبة بريس - كلميم

أفاد مصدر مأذون “لهبة بريس “، وفي إطار العمليات الأمنية التي تقوم بها وحدة الشرطة على مستوى ساحة الحسن الثاني بمدينة كلميم، بعد تقدم منها شاكٍ، كونه تعرض للسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين، استولوا على دراجته النارية نوع C90 وهاتفين نقالين.

قامت وحدة الشرطة بتكثيف عملياتها الأمنية، حيث أسفرت عن إيقاف أحد المشتبه فيهم وهو يتولى سياقة الدراجة النارية المسروقة، كما تم ضبط أحد الهاتفين المسروقين بحوزته، بالإضافة إلى هاتف نقال آخر مشكوك في مصدره.

هذا وبناء على الإجراءات التي يتم اتخاذها، فقد تبين أن المشتكي مبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل ترويج مخدر الشيرا، وعليه وبأمر من النيابتين العامتين تم إخضاع الطرفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث بخصوص القضية المتورط فيها والتقديم أمام العدالة.

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