الاتحاد العام للمقاولات يشيد بقرار العثماني ب”إلغاء الفوترة”

هبة بريس - الرباط

أشاد الاتحاد العام للمقاولات والمهن بقرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، القاضي بتوقيف جميع الإجراءات المرتبطة بنظام الفوترة إلى حين اجراء حوار مع المهنيين.

وأكد الاتحاد في بلاغ له، على ضرورة محاربة ظاهرة التهريب من منبعها أي بالنقط الحدودية وعبر المطارات والموانيء والضرب من حديد على كبار المهربين وليس من خلال المحلات التجارية والمخازن.

كما شدد بلاغ الاتحاد، على ضرورة مواكبة المقاولات الصغرى وجد الصغرى متمنياً ان يسفر حوار الحكومة مع المهنيين عن نتائج تعيد الطمأنينة إلى نفوسهم.

هذا وكان رئيس الحكومة، قد أعلن يوم أمس الخميس، في الاجتماع الحكومي، عن إيقاف الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد التجار والمهنيين، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.

وأكد العثماني، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على استعداده للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

كما أضاف رئيس الحكومة، أنه تم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار، لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، كما سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1