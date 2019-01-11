الحاجب: اعتقال أب تلميذة هاجم مدير مؤسسة تعليمية وطاقمها بالسلاح الأبيض

ع محياوي – هبة بريس

أفاذ مصدر مطلع لـ ” هبة بريس ” أن مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بمدينة أكوراي نظموا ، يوم أمس الخميس 10 يناير 2019، وقفة احتجاجية بساحة ثانوية عمر بن عبد العزيز، احتجاجا على أب تلميذة حاول الاعتداء بالسلاح الأبيض داخل الثانوية المذكورة وعلى طاقمها الإداري.

الوقفة و حسب ذات المصدر، دعا إليها التنسيق الثلاثي للجمعيات الثلاث لهيئة الإدارة التربوية بالحاجب، رفع خلالها المحتجون شعارات غاضبة ضد الوضع الذي الت اليه المؤسسة التعليمية العمومية. وأدان المديرون بشدة ، “الاعتداء” الذي طال أطر الإدارة والتربوية بثانوية عمر بن عبد العزيز بأكوراي.

وأضاف ذات المصدر، أن المشتبه فيه تم اعتقاله بتهمة انتهاك حرمة المؤسسة ومحاولة الاعتداء على الطاقم الإداري بالسلاح الأبيض، تم وضعه حسب ذات المصدر، تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه في ظروف وملابسات الحادث. وأضافت المصادر ذاتها.

للإشارة المشتبه فيه أب لتلميذة تم ضبطها في حالة غش في الامتحان بواسطة الهاتف، وبعد اتخاد الإدارة الإجراءات القاونية ضدها ما أثار غضب الأب، وقام بزيارة المؤسسة، محاولا الاعتداء على الطاقم الإداري بالثانوية المذكورة بالسلاح الأبيض.

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