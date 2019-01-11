محلل سياسي: “البيجيدي أصبح كالغراب الذي ضيع مشيته ومشية الحمامة”

هبة بريس - الرباط

تحدث الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عمر الشرقاوي، عن الأزمة التي يمر منها حزب العدالة والتنمية، خلال الفترة الأخيرة، بسبب صور القيادية أمينة ماء العينين ومواقف قادة حزبها.

وقال الشرقاوي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”قلتها دائما وسأظل اقولها حتى تترسخ في الاذهان ان حزب العدالة والتنمية اصبح مثل الغراب الذي اراد ان يتعلم مشية الحمامة التي رآها ذات مرة تتمشى بروعة وأناقة، فقرر تقليد مشيتها.وفعلا بذل الجهد المضني والوقت الكافي لاتقان مشية الحمامة, وراح يتفاخر امام باقي الطيور بأن مشيته الحالية مثل مشية الحمامة الأنيقة الواثقة من نفسها لكن الطيور سخروا منه. ”

صحيح إن مشيته تغيرت، يقول الشرقاوي، لكنها أبدا لم تصبح كمشية الحمامة لذلك قرر العودة الى مشيته الأصلية ومشية آبائه الغربان التي نشأ عليها لكن وجد نفسه نسيها فضيع مشيته ومشية الحمامة” .

واعتبر الأستاذ الجامعي، أن” هاته القصة تنطبق على البيجيدي الذي يريد ان يتعلم مشية الحداثي فضيع مشية المحافظ. واراد ان يتعلم مشية العلماني فضيع مشية تدينه.”

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