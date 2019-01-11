هبة بريس - الرباط

بعد كشفها للحوار الذي دار بينها وبين بنكيران خلال زياتها الاخيرة له، خرجت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين بتدوينة جديدة.

وقالت ماء العينين:”حرب واسعة ومنظمة استغلت فيها كل الأسلحة الثقيلة.. يوجد من يريد أن يساهم بقسطه بدون روية وكأنها لحظة مواتية لتصفية كل الحسابات ما ظهر منها وما بطن.”

لا أطلب إلا الاستمرار لمن بدؤوا بذلك، تقول البرلمانية البيجيدية، قبل ان تستطرد بالقول:”في نفس الوقت،أتقدم بالشكر والامتنان لكل الذين سموا بأنفسهم رغم الاختلاف السياسي….سموا ليشاهدوا المنظر من الأعلى إلى أن اتضحت لهم الصورة”.

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