الرئيس التونسي يراسل الملك لحضور أشغال القمة العربية

هبة بريس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس بالرباط، كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري باش طبجي، مبعوث الرئيس التونسي، فخامة الباجي قائد السبسي، حاملا رسالة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأوضح باش طبجي، في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء، أنه سلم لبوريطة رسالة من رئيس الجمهورية التونسية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل حضور قمة الجامعة العربية المزمع عقدها بتونس نهاية مارس المقبل.

وأضاف أن المباحثات مع بوريطة تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها، في سياق تنفيذ القرارات المتخذة خلال الدورة الـ19 للجنة المشتركة العليا المغربية -التونسية، التي انعقدت في يونيو 2017.

وقال السيد باش طبجي “يجري حاليا الشروع في تنفيذ الكثير من الأفكار والمشاريع والمبادرات المتخذة من كلا الجانبين”، مبرزا أن العلاقات الثنائية، التقليدية والمتينة، هي علاقات ينتظرها مستقبل وآفاق أرحب، بما يرقى إلى مستوى تطلعات البلدين.

من جهة أخرى، أكد المسؤول التونسي أن القمة العربية المقبلة ستنظم في وقت يتسم بكثير من الرهانات والتحديات التي تواجهها البلدان والشعوب العربية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي سيكون هو إعطاء انطلاقة جديدة للعمل المشترك، ولجعل هذه القمة موعدا للتضامن العربي.

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