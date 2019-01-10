الدفاع الفرنسية تعلن عن تحطم إحدى مقاتلاتها ومقتل الطاقم

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية عن مقتل طيارين فرنسيين بتحطم مقاتلة من نوع “Mirage-2000″، يوم أمس الأربعاء، فوق جبال جورا شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الخميس إن عملية الإنقاذ المنفذة في منطقة تحطم مقاتلة Mirage-2000، التي اختفت الأربعاء عن الرادارات، انتهت بتأكيد مقتل قائدي المقاتلة، النقيب بابتيست شيرييه، والملازم أودري ميشلون.

ونعت الوزارة الطيارين اللذين قتلا بعد تحطم طائرتهما أثناء طلعة تدريبية​​​، مضيفة أن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، ستتجه غدا إلى قاعدة نانسي أوشي الجوية الواقعة شمال شرق البلاد لكي تلتقي بالجنود وبذوي الطيارين القتيلين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0