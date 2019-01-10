إشادة بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك في مجال النهوض بالطاقات المتجددة

هبة بريس ـ و م ع

اشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”، السيد عدنان أمين، يوم الخميس، بأبوظبي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بقطاع الطاقات المتجددة بالمملكة.

وقال السيد أمين في كلمة خلال ملتقى حول “تكثيف توظيف الطاقات المتجددة في القارة الإفريقية”، بحضور عدد من وزراء الطاقة الأفارقة، قبيل انعقاد أشغال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة، إن مشاريع وأوراش الطاقات المتجددة التي أطلقها المغرب في السنوات الاخيرة، “جعلت منه بلدا رائدا في هذا المجال الحيوي”.

وذكر المدير العام ل”إيرينا” بأن الزيارة التي قام بها إلى المغرب في يوليوز الماضي، أتاحت له الفرصة للإطلاع عن كثب على البرامج الطموحة للطاقة المتجددة التي انخرطت فيها المملكة، لاسيما بورززات.

تجدر الإشارة الى أن أشغال الجمعية العمومية ل”آيرينا”، ستنعقد غدا بمشاركة ما يزيد على 120 وزيرا وممثلا حكوميا من 160 بلدا حول العالم .

ويبحث هذا الاجتماع، سبل تسريع وتيرة نشر الطاقة المتجددة دعما لأهداف التنمية المستدامة والمناخ، ويشارك فيه إلى جانب صانعي القرار، ممثلون رفيعو المستوى عن العديد من المؤسسات الدولية والشركات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وأحدثت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.

وشهدت الجلسة الأولى للجمعية العامة لإيرينا التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن اختيار الإمارات مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

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