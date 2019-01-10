مغربي يرفض سلك المساطر الادارية ويعتدي على موظف بقنصلية ليل الفرنسية

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هبة بريس ـ فرنسا
شهد مكتب الاحوال المدنية أمس الثلاثاء08 يناير بالقرب من القنصلية العامة للمملكة المغربية بليل الفرنسية ، حادث اعتداء بطله مواطن مغربي قصد المكتب من اجل استخراج وثيقة ادارية ، والذي لم ترقه الاجراءات الادارية المسطرية وعمد الى التهجم على الموظف والاعتداء عليه جسديا مما اسفر عن اصابته في الوجه والظهر .
كما اعتدى المواطن على ضابط الأمن القنصلي الذي تدخل في محاولة لتهدئته ، وأمام الحالة الهستيرية التي دخل فيها المعتدي ، استدعت القنصلية قوات الأمن التي حضرت الى المكتب واوقفت المواطن المغربي وحالت دون مهاجمته لأشخاص آخرين (الموظفين وأعضاء المجتمع).
هذا وافادت المصادر ان الموظف بمكتب الاحوال المدنية الذي تعرض للتعنيف سيقدم لاحقاً شكوى ضد المواطن المغربي الذي عنف واعتدى على الموظفين أثناء أداء واجبهم.
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