مغربي يرفض سلك المساطر الادارية ويعتدي على موظف بقنصلية ليل الفرنسية

شهد مكتب الاحوال المدنية أمس الثلاثاء08 يناير بالقرب من القنصلية العامة للمملكة المغربية بليل الفرنسية ، حادث اعتداء بطله مواطن مغربي قصد المكتب من اجل استخراج وثيقة ادارية ، والذي لم ترقه الاجراءات الادارية المسطرية وعمد الى التهجم على الموظف والاعتداء عليه جسديا مما اسفر عن اصابته في الوجه والظهر .

كما اعتدى المواطن على ضابط الأمن القنصلي الذي تدخل في محاولة لتهدئته ، وأمام الحالة الهستيرية التي دخل فيها المعتدي ، استدعت القنصلية قوات الأمن التي حضرت الى المكتب واوقفت المواطن المغربي وحالت دون مهاجمته لأشخاص آخرين (الموظفين وأعضاء المجتمع).