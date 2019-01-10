الجديدة: الدرك الملكي يوقف طالبا جامعيا في الماستر يروج أقراص “القرقوبي”

احمد مصباح – الجديدة

أحالت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز أحد أولاد افرج، التابعة لسرية الجديدة، على وكيل الملك بابتدائية الجديدة، شخصين موقوفين في إطار مسطرة جنحية تلبسية، على خلفية ترويج أقراص الهلوسة، المعروفة في أوساط المدمنين على استهلاكها ب”القرقوبي”. ويتعلق الأمر بطالب جامعي يتابع دراسته العليا في الماستر، وبفتاة تنحدر من الدارالبيضاء.

وكان الطالب الجامعي يقتني “سمطات” من أقراص التخدير الطبية من نوع “إكستازيي”، و”ريفوتريل”، من مروجين من العيار الثقيل بعاصمة دكالة، يعتبران بالمناسبة المزودين الرئيسيين، اللذين يثقلان ب”السموم” مدينة الجديدة والإقليم.

وكان الطالب الجامعي يتنقل من عاصمة دكالة إلى قرية أولاد افرج، حيث كان يبيع سلعته المحظورة، إلى فتاة تنحدر من الدارالبيضاء، وتعيد بيعها بسومة تقدر ب90 درهم للحبة الواحدة.