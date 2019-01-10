حسناء .. أم أرملة تناشد المحسنين لمساعدتها على محاربة السرطان

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هبة بريس
حسناء، سيدة مغربية أم لطفلين يتيمين الاب، مصابة بداء السرطان تناشد المحسنين لمساعدتها للعلاج محاربة هذا المرض الذي أنهك صحتها وأصبح يهدد حياتها.
حسناء، اليوم في حاجة الى مبلغ مالي مهم للعلاج بالديار الفرنسية، والعودة الى أبنائها الذين يناشدان المحسنين لمساعدتها وإنقاذ حياتها.
وفي ما يلي تفاصيل مرض حسناء ورابط حهل معلومات التبرع لها.. والله لا يضيع اجر المحسنين
https://www.cotizup.com/sauvons-hasna-du-cancer
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عبلة من مراكش
في 22:57
اللهم شفيها وشفي جميع مرضى المسلمين أنت القادر على فعل كل شيء
أم هيثم
في 22:58
الله يشوف من حالها مسكينة ويردها لولادها على خير