صفرو : إيقاف مصنفين خطر في ترويج المخدرات وهذا ما تم حجزه

ع محياوي- هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية لمدينة صفرو، يوم أمس الأربعاء 09 يناير الجاري، في إطار عملها الأمني من إلقاء القبض على شخصين مبحوث عنهما بموجب مذكرات بحث محلية ووطنية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات و السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض.

المشتبه فيهما، من ذوي السوابق القضائية في مجالي السرقات وترويج المخدرات، تم إلقاء القبض عليهما، بفضل الاستثمار الجيد لمعلومات توصلت بها عناصر الشرطة القضائية بتعليمات من رئيس الضابطة القضائية ذوي التجربة العالية في محاربة الجريمة . بعد تحديد مكان تواجدهما، حيث و أسفرت عملتي التتبع والمراقبة عن محاصرتهما وإيقافهما متلبسين بحيازة كمية من مخدر الشيرا معدة للبيع بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومبالغ مالية.

البحث المعمق مع المشتبه فيهما أسفر عن حجز بوكرهما على 48 كلغ من القنب الهندي، 15 كلغ من أوراق طابا، 01 كلغ من مخدر الشيرا عبارة عن صفائح، 600 غرام من مسحوق مادة الكيف الممزوج بطابا، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من الحجم الكبير عبارة عن سيوف و مدية، تم حجزها لفائدة البحث.

وبتعليمات من النيابة العامة المختصة ، تم وضع المشتبه فيهما تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث. فيما يبقى البحث جاري لتحديد هوية مزودهما الرئيسي وكذا مشاركيهما في هذا النشاط المحظور.