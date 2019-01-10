منيب لهبة بريس :”الديمقراطية الحقيقية ستُجنب بلادنا الفوضى الهدّامة” (فيديو)

اس. بويعقوبي – هبة بريس

قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ، أن موضوع الانتقال الديمقراطي له راهنيته الخاصة ، مضيفة ان بلادنا اذا ارادت أن تتجاوز ماوصفته منيب بالفوضى الهدامة” ، يجب أن تتجاوز “الاحتقان الاجتماعي ” الذي تشهده .

واضافت منيب في تصريح لموقع “هبة بريس” أمس الاربعاء خلال ندوة نظمها فرع حزب الاشتراكي الموحد بمدينة تطوان ، أن وضع المغرب على سكة الديمقراطية الحقيقية واحترام حقوق الانسان كفيل بتجاوز حالة الاحتقان هاته حسب رأي منيب ، عن طريق سن اصلاحات قضائية ودستورية وسياسية واصلاح المنظومة التربوية بالاضافة الى تشجيع البحث العلمي ، وهذا لايمكن ان يتحقق اذا لم يتم تقوية الجبهة الداخلية المناضلة من اجل الديمقراطية .

واردفت منيب أن الفديرالية تعمل في هكذا اتجاه مؤكدة على ضرورة تظافر جهود القوى الحية والحركات النسائية ، بغية تنزيل مشروع مجتمعي لمناصرة المطالب الاجتماعية .

و ذهبت منيب لأبعد من ذلك في مداخلتها خلال الندوة من خلال دعوتها لمنع “أسلمة المجتمع” وفضح تناقضات الإسلاميين، والاستبشار بزوالهم سياسيا، وبزوع نجم اليساريين الذين يبشرون المغاربة بإزالة “الجهل المقدس” الذي يتصف به المتدينون.