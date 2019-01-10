ترامب يلغي مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي

هبة بريس ـ وكالات

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يحضر منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا على خلفية استمرار إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة وفشل مباحثاته مع الديمقراطيين.

وكتب ترامب في تغريدة على موقع “تويتر”، اليوم الخميس: “بسبب تعند الديمقراطيين بشأن أمن الحدود والأهمية الكبرى للأمن بالنسبة لبلادنا، ألغي بكل احترامي رحلتي البالغة الأهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي”.

ويأتي ذلك بعد فشل مباحثات ترامب مع المشرعين الديمقراطيين أمس الأربعاء بشأن رصد التمويل بحجم 5.7 مليار دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي تشترطه الإدارة الأمريكية لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ 22 ديسمبر الماضي.

وتسبب الإغلاق الحكومي بتوقف عمل نحو ربع من الموظفين الفدراليين وحرمانهم من الرواتب أو منحهم إجازات بشكل طارئ.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في وقت سابق أن ترامب قد يلغي حضوره لمنتدى دافوس الذي ينعقد في الفترة من 22 إلى 25 يناير الجاري، إن لم يتم حل مشكلة تمويل الجدار بحلول 22 يناير.

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