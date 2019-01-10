أرباب المقاهي بوجدة يطالبون بإشراكهم في صناعة القرارات والمساطير المالية

هبة بريس ـ وجدة

عقدت جمعية أرباب المقاهي بوجدة بعد زوال اليوم الخميس 10 يناير الجاري بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الشرق لقاءا موسعا مع أرباب المقاهي بالمدينة حول النظام الجبائي المتعلق بالقطاع.

وعبر أحمد المساعد رئيس الجمعية في كلمته على المشاكل والاكراهات التي يعانيها في جانب الجبايات المحلية وكذا القرارات الأحادية الجانب من طرف جماعة وجدة دون إشراك الجمعية في اتخاذ القرارات كما ينص عليه دستور 2011 من خلال تفعيل آلية التشاور العمومي من خلال إرسال مراجعات جبائية غير عقلانية دون أية معايير محددة على المثال لا الحصر كرسم محال بيع المشروبات المحددة ب 7% التي أثقلت كاهل أرباب المقاهي في ظل ركود تجاري تعرفها المدينة ومؤخرا تم إرسال إشعارات بمبالغ خيالية بخصوص رسم الستائر والاطناب الى درجة أن مصلحة الجبايات المحلية بوجدة لا تعطي استفسارات حول الزيادة المضاعفة عشر مرات على الرسم المحدد من قبل دون إيضاحات على الملزمين.

جل مداخلات ارباب المقاهي سارت في نفس الاتجاه من خلال امتعاضهم من كثرة الرسوم التي وصلت 12 رسما وضريبة حيث البعض منهم لجأ الى غلق محلاتهم بشكل نهائي، كما عبر البعض على طريقة تعامل مصلحة الجبايات لجماعة وجدة معهم من خلال حثهم على الإغلاق ان لم تقدروا على الاستخلاص وهذا نوع من الاحتقار في حق أرباب المقاهي الذين يشغلون مناصب شغل قارة مهمة ومداخيل إضافية للجبايات المحلية حيث طالبوا لاتخاذ أشكال نضالية تصعيدية في ظل الأذن الصماء التي تتخذها المصالح المختصة.

وفي ختام اللقاء تم تشكيل لجنة المتابعة ومراسلة رئيس جماعة وجدة لعقد اجتماع إستعجالي لمناقشة النظام الجبائي لقطاع المقاهي بوجدة.

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