أكادير: فرقة الاستعلام الجنائي تفلح في توقيف مروع ساكنة المدينة

أحمد وزروتي: هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، أمس الأربعاء 09 يناير، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالسرقات العنيفة والاغتصاب.

وجاء توقيف المشتبه فيه، حسب مصادر هبة بريس، إثر أبحاث مكثفة مدعومة بتحريات ميدانية تم تنشيطها من طرف الفرقة الأمنية المذكورة، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية عن حجز دراجة نارية من الحجم الكبير متحصلة من السرقة، بالإضافة إلى سلاحين أبيضين من الحجم الكبير.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه كان يجري البحث عنه، للاشتباه في ضلوعه في عدة قضايا تتعلق بالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض، والاغتصاب.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال المنسوبة إليه.