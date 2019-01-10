خـبير : المغرب لديه الثكنات العسكرية اللازمة لتجنيد الفتيات المغربيات

هبة بريس ـ الرباط
صادق مجلس النواب المغربي بالإجماع على قانون الخدمة العسكرية الذي سيعيد العمل بالتجنيد الإجباري، وذلك بعد 11 عاما من إلغائه.
وقال عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف إدارة الدفاع الوطني، خلال جلسة عامة إن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على «مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن، ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد
عبد الرحمن المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية المغربي قال إن المغرب لديه الثكنات العسكرية اللازمة لتجنيد الفتيات المغربيات خلال العام الجاري.
وأضاف “، أنه بالرغم من التوترات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا، إلا أن المغرب لا يحضر لحرب خلال السنوات المقبلة، وأن استراتيجيته لا تتضمن الدخول في أية صراعات.
وتابع في تصريح لـ” سبونتيك ” أن التجنيد الإجباري في المغرب طبق في الستينيات، حتى عام 2007، وأن الرؤية الوطنية من تجنيدهم تتمثل في استثمار طاقات الشباب في الجوانب الإيجابية.