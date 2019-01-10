الـداودي يكشف جديد تسقيف أسعار المحروقات

نُشر بتاريخ :  2019-01-10 - 18:21
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هبة بريس ـ الرباط

قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إنه بعد انشغال الرأي العام بقرار تسقيف أسعار المحروقات، وبعد تواتر الأسئلة حول توصل الوزارة بجواب مجلس المُنافسة من عدمه، حول إبداء الرأي في هذا الصدد، توصلت الوزارة من مجلس المنافسة بمُراسلة بهذا الخصوص.

وأوضح الداودي، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن هذه المراسلة تفيد أن مجلس المنافسة يعكف على إعداد الجواب من خلال عدة مشاورات يقوم بها مع الفاعلين والقطاعات المعنية، مردفا “وعليه فإن الوزارة لن تتوصل به إلا بعد 14 من فبراير المُقبل”

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تعليق واحد

  1. Abouama

    في 18:30

    اين التسقيف المذكور في العنوان.اخبار زاءفة لملء الفراغ فقط.اين هو رئيس التحرير ومراقب المواضيع.الله يهديكم

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