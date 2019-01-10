بـعوي وآلـ”برنيشي” يحولان الجهة الشرقية قبلة الى الماركات العالمية للنسيج

هبة بريس ـ الرباط

يسعى عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق،، رفقة عدد من المستثمرين الى امتصاص شبح البطالة بالمنطقة من خلال خلق وحداث صناعية على مراحل مختلفة

عبد النبي بعيوي ،الى جانب الـ البرنيشي وعدد من الوجوه الاستثمارية يسعون الى تشكيل خلق ديناميكية منفردة بعدما تم تدشين وحدة صناعية للنسيج بجماعة تادرت بجرسيف، والتي ستوفر فرص الشغل لأزيد من 300 يد عاملة بالإقليم.

ويرى عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن مشروع وحدة النسيج سيوفر في المرحلة الأولى 300 منصب شغل، وهو المشروع الذي ينضاف إلى ثلاث وحدات للنسيج بالجهة دعمها مجلس الجهة لتشغيل 3000 عامل وعاملة بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

ورغبة منه في التشجيع دعا رئيس مجلس جهة الشرق جميع المستثمرين داخل وخارج أرض الوطن الراغبين في الاستثمار بجهة الشرق إلى طرق باب مجلس الجهة، مبرزا أن هناك دعما خاصا لمن يريد تنمية المنطقة اقتصاديا، والجهة ستوفر العقار وتساهم في البناء والتجهيزات وأن هناك العديد من التسهيلات.

كما أبرز المتحدث ذاته أن قطاع النسيج أصبح يوفر 5000 منصب شغل بالجهة، متمنيا أن يرتفع العدد من أجل محاربة البطالة المتفشية في كل من إقليم جرادة وبوعرفة، وفجيج والدريوش، مشيرا إلى أنه في المقبل من الأيام سيحل مستثمرون جدد بجهة الشرق لإنجاز مشاريع تروم النهوض بالأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، وهي المشاريع التي ستساهم بدورها في إمتصاص البطالة.

وسبق لبعيوي ان كشف أن مجلس جهة الشرق خصص 55 مليون درهم لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل بالجهة وفق دفتر تحملات يؤطر هذا المجال، وكذا تخصيص منحة تتراوح ما بين 2.000 و4.000 درهم عن إحداث كل منصب شغل على ألا يقل المبلغ الإجمالي للاستثمار عن مليون درهم، وعدد المناصب المحدثة عن 20 منصب شغل.

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