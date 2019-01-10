قيادي في “الحركة الشعبية” كاتبا عاما للتكوين المهني

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم التعيين على مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كل من:

مولاي إبراهيم سدرة في منصب عميد كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية -جامعة مولاي إسماعيل بمكناس (قطاع التعليم العالي والبحث العلمي)؛

– عرفات عثمون القيادي في حزب الحركة الشعبية في منصب الكاتب العام (قطاع التكوين المهني)؛

– عاديل محمودي في منصب مدير التكوين في الوسط المهني (قطاع التكوين المهني)؛

– سيدي محمد أبيط في منصب مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الداخلة – وادي الذهب (قطاع التربية الوطنية).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0