العثماني يكلف لفتيت بعقد جولة ثانية من اللقاءات مع النقابات

هبة بريس ـ الرباط

اوضح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلف اليوم الخميس وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعقد لقاءات ثانية مع النقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي، أن العثماني طلب من وزير الداخلية الاستمرار في الحوار الاجتماعي، وعقد لقاءات ثانية مع المركزيات النقابية.

وأكد الخلفي أن أي اتفاق مع النقابات سيوقعه رئيس الحكومة. وأوضح العثماني في مداخلة برلمانية انه “تم تكليف وزير الداخلية بمواصلة الحوار مع النقابات”. وأضاف حينها بالقول “وزير الداخلية لم يقترح ذلك، ولم يكن متحمسا في البداية، لكننا كلفناه، ونحن حكومة تقوم بالحوار الاجتماعي بكليتها وليس بجزئيتها”. وشدد العثماني على أنه “حريص على نجاح الحوار الاجتماعي”، مضيفا، “نحن صابرون إلى أن نصل إلى نتائج معقولة ومنطقة ولا عقدة عندنا”

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