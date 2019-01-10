تصنيف .. جامعة محمد الخامس تتصدر قائمة الجامعات المغربية

هبة بريس

أفادت المؤسسة الدولية المتخصصة في تصنيف الجامعات “UniRank”، بأن جامعة محمد الخامس بالرباط تتصدر قائمة الجامعات المغربية من حيث التواجد على شبكة الإنترنت وعدد الزيارات المقدرة والثقة والسلطة وشعبية روابط الجودة.

وأوضح بلاغ لجامعة محمد الخامس بالرباط، الخميس10 يناير، أن الجامعة احتلت وفق هذا التصنيف، المرتبة 16 على مستوى أفضل الجامعات العربية، والمرتبة 27 على مستوى أفضل 200 جامعة بإفريقيا.

واعتبر رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، محمد غاشي، أن هذه النتائج “المشرفة” تعد بمثابة ثمرة لرؤية استراتيجية امتدت على مدى سنوات عدة، وتجسدت عبر عمل دؤوب أسفر عن انتزاع هذه المكانة المتميزة، بفضل تضافر جهود كل مكونات الجامعة، من أساتذة وباحثين وأطر إدارية وتقنية، وكذلك الطلبة.

وحسب نفس التصنيف، احتلت جامعة القاضي عياض بمراكش، المرتبة 40 على الصعيد الإفريقي، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس المرتبة 70، وجامعة ابن زهر بأكادير المرتبة 71، وجامعة الأخوين بإفران المرتبة 96، وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة المرتبة 99.

يذكر أن جامعة محمد الخامس بالرباط تمثل 30 في المئة من الإنتاج العلمي الوطني، بحيث تتصدر قائمة الجامعات المغربية، وإلى غاية 2018 تمكنت من وضع أزيد من 200 براءة اختراع، كما تتبوأ مراتب جد متقدمة دوليا في ثلاثة حقول معرفية تهم العلوم الصحية والاستشفائية والعلوم الحياتية.

وساهمت جامعة محمد الخامس منذ إنشائها سنة 1957، في تكوين عدة نخب سياسية واقتصادية واجتماعية مغربية. كما أن عرضها التكويني غني ومتنوع، يفوق حاليا 280 تخصصا، 61 في المئة منها ممهننة تلائم الاحتياجات الحالية لسوق العمل.

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