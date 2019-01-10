العثماني يطمئن التجار والمهنيين:”سنجد حلا مناسبا”

هبة بريس - الرباط

أعلن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عن إيقاف الإجراءات الأخيرة المتخذة ضد التجار والمهنيين، إلى حين التواصل المباشر بين القطاعات الحكومية المعنية وكافة الأطراف الممثلة لهذه الفئة، من أجل الوقوف على حقيقة الصعوبات والبحث على الحلول المناسبة لها.

العثماني، أكد في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس، أنه يتابع الموضوع شخصيا وعن كثب مع وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ووزير الداخلية، مشددا على استعداده للتدخل ولإيجاد الحل المناسب لأي تجاوز غير مقبول.

وأضاف العثماني، أنه تم عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل (14 يناير 2019) بين الإدارة العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مع ممثلي التجار، لمناقشة جميع المواضيع ومعالجة كل الإشكالات في هذا الباب، كما سيعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل (16 يناير 2019) بمقر وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي.

وشدد رئيس الحكومة، على أن التجار أصحاب الدكاكين والمحلبات، وغيرهم من التجار الصغار، غير معنيين بالإجراءات الأخيرة، ما داموا يخضعون لنظام التصريح الضريبي الجزافي، مشددا على أن كثيرا مما يروج في بعض المواقع وبشبكات التواصل الاجتماعي “أخبار غير صحيحة ومضخمة، كما أننا نولي اهتماما كبيرا للتجار والمهنيين، لدورهم الكبير ولأنهم عصب الاقتصاد الوطني”. يقول العثماني

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