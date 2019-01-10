شاحنات للمحروقات تهدد سلامة ساكنة حي بقلعة السراغنة

ضاهر محمد – مراكش

تعيش ساكنة تجزئة الريحان المتواجدة بطريق الدار البيضاء بمدينة قلعة السراغنة، حالة من الاستياء والتخوف المستمر، جراء الشاحنات الصهريجية لنقل الوقود والمحروقات، التي يتم ركنها كل ليلة وسط الحي السكني.

وحسب اتصالات مواطنين بهبة بريس فإن مجموعة من الشاحنات الصهريجية التابعة لشركات للمحروقات يتم ركنها يوميا وسط الحي في تجاهل تام لسلامة المواطنين، الذين يضعون ايدهم على قلوبهم يوميا مخافة انفجار احداها في وجه الساكنة، مستغربين من اقدام سائقي هذه الشاحنات على تركها في الحي السكني دون مراعاة للمواطنين و حقهم في السكن في ظروف آمنة.

ويطالب المواطنون من السلطات و الجهات المعنية بمنع دخول مثل هذه الشاحنات للاحياء السكنية، مع وجوب اختيار الشركات التي تملك هذه الشاحنات لسائقين على قدر كبير من المعرفة بحساسية وخطورة حمولة هذه القنابل الموقوتة.

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